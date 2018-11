Как рассказал пользователь Twitter Эндрю Сипович, несколько дней назад он обнаружил на своем автомобиле глубокую вмятину. Рядом никого не было, но на лобовом стекле лежала записка, написанная детским почерком, пишет РИА Новости.



Шестиклассница из местной школы (так она представилась) написала, что в машину Сиповича врезался ее школьный автобус. Водитель задела автомобиль, когда сдавала задом, после чего сразу уехала. Девочка оставила не только номер автобуса, но и нарисовала приблизительную схему ДТП.

Сипович отметил, что благодаря информации от школьницы он смог сэкономить на ремонте автомобиля, поэтому собирается отблагодарить ее.

Публикация Сиповича за несколько дней набрала более 250 тысяч репостов и около 1,2 миллиона лайков.

Shoutout to the anonymous 6th grader for saving me a couple thousand (Bus not drawn to scale) pic.twitter.com/7aNK10xSwX