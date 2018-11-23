В Брюсселе арестовали выставку Бэнкси

Судебные приставы в Брюсселе наложили арест на порядка 60 произведений знаменитого уличного художника Бэнкси, выставленных в одной из арт-галерей бельгийской столицы, стоимость работ оценивается в 15 миллионов евро, сообщил адвокат Станислас Эскинази.

Выставку работ Бэнкси ранее анонсировала галерея современного искусства Strokar, экспозиция должна была работать до конца декабря, пишет РИА Новости.

"Приставы действительно выполнили решение суда о наложении ареста на произведения, обращение в суд поступило от имени моего клиента, ассоциации Strokar, мы в срочном порядке обратились сами. Это предупредительная мера, вызванная тем, какая ситуация сложилась вокруг выставки", — рассказал адвокат.

По его словам, ранее с запросом об организации выставки к галерее обратилась зарегистрированная в Германии компания, которая и предоставила 58 экспонатов, заверив, что обладает правами на их перемещение и экспонирование.

"В начале недели поступили документы от зарегистрированной в Великобритании компании, которая оспорила права на экспозицию, заявив, что с ней ничего не согласовали. В связи с этими претензиями мой клиент запросил разъяснения у немецкой компании, и выяснилось, что произведения, в частности, должным образом не застрахованы", — сказал адвокат.

По его словам, в искусствоведческой среде довольно часто возникают ситуации, когда разные стороны оспаривают права на произведения искусства, но галерея в этой ситуации просто предоставила свои помещения. "Чтобы избежать возможных финансовых претензий по сохранности произведений, а их стоимость, напомню, оценивается в 15 миллионов евро, было решено обратиться с запросом об изъятии картин, чтобы стороны потом могли самостоятельно разобраться между собой в суде", — объяснил он.

Таким образом, хоть галерея на шоссе Ватерлоо и продолжит работать, потому что в ней выставлены произведения разных художников, непосредственно экспозиция Бэнкси фактически закрылась, добавил адвокат. Двери в выставочный зал в пятницу были действительно закрыты, при этом видно, что некоторые произведения пока еще находятся в зале.