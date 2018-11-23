У каждого человека есть своя шокирующая тайна, которую он тщательно прячет от посторонних. На поверку тайна может оказаться не столь страшной, как считает ее хозяин, но вам же интересно. Теперь, зная знак зодиака человека, вы будете в курсе, что же от вас скрывают.
Овен
Овен старательно хранит свои личные тайны, поскольку не хочет рисковать репутацией в глазах окружающих. В основном – это любовные истории весьма сомнительного содержания. А еще у Овна есть фантазии о том, что будет, если он спровоцирует аварию, находясь за рулем или бросившись под машину, передает Rambler
Телец
Тщательно скрывает свое истинное материальное положение: каким бы оно ни было и особенно – от близких. А еще Телец делает вид, что не интересуется своими бывшими, а сам добывает любую информацию о них в соцсетях.
Близнецы
Близнецы прячут не только свое истинное лицо, но и чувства. Все мысли и эмоции надежно скрыты многочисленными масками – для каждой ситуации своей. А еще они любят приврать. И часто врут даже самим себе.
Рак
Скрытен во всем, поскольку опасается за свою ранимую натуру. Особая тайна – это информация о семье. Сложно представить, но Рак склонен к помешательству на почве ревности: в случае измены вы рискуете жизнью.
Лев
Прячет свою некомпетентность: даже если он понятия не имеет, что и как делать в определенной ситуации, он создаст иллюзию полного понимания вопроса. А еще Лев часто фантазирует на тему собственных похорон: кто будет громче плакать и что про него скажут на прощании.
Дева
Дева скрывает свои амбиции: окружающие даже не подозревают, на что в мыслях способен замахнуться этот знак. А еще Девы склонны фантазировать насчет своей личной жизни, и уж этими фантазиями они точно ни с кем не делятся.
Весы
Весы никогда не расскажут о своих планах на будущее, потому что они очень суеверны. И это тоже их тайна. Особо тщательно они прячут свои странные увлечения, про которые можно узнать, только просмотрев стертую историю запросов на компьютере.
Скорпион
Обожает использовать людей, но тщательно это скрывает. В мыслях часто делает людям больно. А еще тщательнее он прячет чувства, особенно, если это влюбленность.
Стрелец
Скрывает свой интерес к эзотерике. В личном общении знак крайне недоверчив и пытается добывать нужную информацию не через общение, а обращаясь к оккультным знаниям, например, к астрологии.
Козерог
Козероги скрывают свою привязанность не только к людям, но и к чему бы то ни было, им страшно быть «прочитанными». В тайных мыслях они часто совершают противоправные действия и придумывают, как уйти от наказания – их это развлекает.
Водолей
Маскирует внутреннее безразличие к людям показной участливостью. И многое делает исключительно из чувства долга, а не из чувства сострадания. А еще они любят придумывать эпитафии для своего окружения.
Рыбы
Тщательно скрывают свои фобии: как бы им ни было страшно, никто не заметит внешних проявлений этого . А в качестве компенсации они любят воображать себя супергероями, которые в нужный момент спасают мир.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Уделите больше внимания детям.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День в целом благоприятен. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Постарайтесь лечь спать пораньше. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День будет отмечен высокой активностью. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешны знакомства и поездки.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Вероятна новая романтическая связь.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День подобьет Вас на споры со старшими. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
|Banca Nationala a Moldovei
kp.md