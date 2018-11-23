Скелеты в шкафу: тайны знаков зодиака

У каждого человека есть своя шокирующая тайна, которую он тщательно прячет от посторонних. На поверку тайна может оказаться не столь страшной, как считает ее хозяин, но вам же интересно. Теперь, зная знак зодиака человека, вы будете в курсе, что же от вас скрывают.

Овен

Овен старательно хранит свои личные тайны, поскольку не хочет рисковать репутацией в глазах окружающих. В основном – это любовные истории весьма сомнительного содержания. А еще у Овна есть фантазии о том, что будет, если он спровоцирует аварию, находясь за рулем или бросившись под машину, передает Rambler

Телец

Тщательно скрывает свое истинное материальное положение: каким бы оно ни было и особенно – от близких. А еще Телец делает вид, что не интересуется своими бывшими, а сам добывает любую информацию о них в соцсетях.

Близнецы

Близнецы прячут не только свое истинное лицо, но и чувства. Все мысли и эмоции надежно скрыты многочисленными масками – для каждой ситуации своей. А еще они любят приврать. И часто врут даже самим себе.

Рак

Скрытен во всем, поскольку опасается за свою ранимую натуру. Особая тайна – это информация о семье. Сложно представить, но Рак склонен к помешательству на почве ревности: в случае измены вы рискуете жизнью.

Лев

Прячет свою некомпетентность: даже если он понятия не имеет, что и как делать в определенной ситуации, он создаст иллюзию полного понимания вопроса. А еще Лев часто фантазирует на тему собственных похорон: кто будет громче плакать и что про него скажут на прощании.

Дева

Дева скрывает свои амбиции: окружающие даже не подозревают, на что в мыслях способен замахнуться этот знак. А еще Девы склонны фантазировать насчет своей личной жизни, и уж этими фантазиями они точно ни с кем не делятся.

Весы

Весы никогда не расскажут о своих планах на будущее, потому что они очень суеверны. И это тоже их тайна. Особо тщательно они прячут свои странные увлечения, про которые можно узнать, только просмотрев стертую историю запросов на компьютере.

Скорпион

Обожает использовать людей, но тщательно это скрывает. В мыслях часто делает людям больно. А еще тщательнее он прячет чувства, особенно, если это влюбленность.

Стрелец

Скрывает свой интерес к эзотерике. В личном общении знак крайне недоверчив и пытается добывать нужную информацию не через общение, а обращаясь к оккультным знаниям, например, к астрологии.

Козерог

Козероги скрывают свою привязанность не только к людям, но и к чему бы то ни было, им страшно быть «прочитанными». В тайных мыслях они часто совершают противоправные действия и придумывают, как уйти от наказания – их это развлекает.

Водолей

Маскирует внутреннее безразличие к людям показной участливостью. И многое делает исключительно из чувства долга, а не из чувства сострадания. А еще они любят придумывать эпитафии для своего окружения.

Рыбы

Тщательно скрывают свои фобии: как бы им ни было страшно, никто не заметит внешних проявлений этого . А в качестве компенсации они любят воображать себя супергероями, которые в нужный момент спасают мир.





