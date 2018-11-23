Фигуранта дела о пожаре в "Зимней вишне" объявили в международный розыск

Бывший гендиректор компании-собственника кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский объявлен в международный розыск. Соответствующее постановление вступило в силу 23 ноября, сообщила его адвокат Нина Ревякина.

1 ноября Следственный комитет объявил о возбуждении нового уголовного дела в рамках расследования пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Следователи заподозрили бывшего гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского во взятке в размере семи миллионов рублей за скрытие незаконных действий при реконструкции "Зимней вишни". По данным СК, Вишневский с 2016 года проживает на территории Испании, пишет meduza.io.

В результате пожара, произошедшего 25 марта 2018 года в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Обвинение по уголовному делу о пожаре предъявлены 15 фигурантам.