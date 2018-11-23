Отравление Скрипалей: скотленд-Ярд опубликовал новые видео с Петровым и Бошировым в Солсбери

Скотленд-Ярд опубликовал три новых видеозаписи, касающиеся отравления Скрипалей. Видео сделаны камерами наблюдения в Солсбери. На них сняты мужчины, похожие на подозреваемых в отравлении Александра Петрова и Руслана Боширова.

Скотленд-Ярд утверждает, что видео сделаны 4 марта 2018 года — в день покушения на Скрипалей, пишет meduza.io.



Первое видео записано в 11:48 по местному времени; на нем мужчины проходят через турникеты железнодорожного вокзала.

На втором видео, снятом в 11:58, они идут мимо автозаправки на улице Уилтон, проходящей недалеко от дома Сергея Скрипаля.

Третье видео сделано в 13:00 и показывает их на улице Фишертон за несколько часов до отъезда из Солсбери.

Скотленд-Ярд также опубликовал фотографии флакона, в котором, как предполагается, находилось отравляющее вещество «Новичок».