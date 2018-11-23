Ученые назвали точное число больных диабетом людей

Анализ медицинских данных и количество производимого инсулина позволили учёным из университетов Великобритании и США сделать вывод о том, что в мире начинается самая настоящая эпидемия диабета второго типа.

Учёные сообщают, что в 2018 году количество больных диабетом превышает 510 млн человек. Ближе к 2030 году болезнь может разрастись до масштабов испанского гриппа: количество больных диабетом второго типа увеличится до 674,3 млн человек, сообщает The Lancet.

Помимо прочего, учёные также подсчитали, что только в 2018 году потребление инсулина уже пробило отметку в 516 млн доз, а учёные предсказывают, что ближе к 2030 году ежегодное потребление инсулина достигнет отметки в 633 млн, что может спровоцировать общемировой дефицит этого препарата, передает life.