Парламент одобрил заявление об отставке Сергея Чокли с поста главы НБМ

Парламент одобрил большинством голосов заявление об отставке Сергея Чокли с поста главы Национального банка Молдовы. Решение вступит в силу 30 ноября 2018 года.

Такое решине было принято на основании личного заявления главы НБМ. Отставку поддержали 54 депутата.

Сергей Чокля объявил о своей отставке 20 ноября текущего года. Подводя итоги работы на этом посту, Чокля отметил рост валютных резервов, снижение инфляции и базисной ставки, и как следствие - ставок по кредитам. А также общую стабилизацию банковской системы.

На пост президента НБМ Сергея Чоклю назначили 11 апреля 2016. Его кандидатуру тогда поддержал 61 депутат. Выдвинули его на эту должность по итогам конкурса, в котором участвовали 11 претендентов.

До назначения Чокля 8 лет работал во французском банке Париба. Среди его рекомендателей были экс-глава МВФ Жак де Ларозьер и бывший президент Европейского банка реконструкции и развития Жан Лемьер.