Чудом остался жив после шести огнестрельных ранений: житель села Стояновка рассказал подробности покушения

Житель села Стояновка чудом остался в живых после шести огнестрельных ранений. Инцидент произошел два дня назад в Кантемирском районе. Пострадавший рассказал, что не был знаком с напавшим на него человеком.

"Я поставил машину в гараж, и услышал, что кто-то у ворот мне кричит: Ион, выходи! А я тогда ответил, то если что надо, заходи во двор", - рассказал пострадавший Ион Казаку.

Мужчина считает, что заказчиком покушения был его односельчанин, с которым они занимались общим бизнесом. Время от времени от соседа поступали угрозы.

"Конфликт состоял в том, что фирма была записана на его маму, у меня не было доступа к счетам, я не видел, куда уходят деньги. Он ездил за границу к тестю, там же учил язык, а я оставался в селе и работал", - добавил пострадавший.



После случившегося мужчину доставили в больницу в Кантемире, затем перевели в столицу.

"О таких говорят: родился в рубашке. У него два сквозных ранения в голову. Мозг не задет. Пять пуль в остались в теле пациента в области грудной клетки", - говорит хирург Теофил Юско.



Пациента перевели в Республиканскую клиническую больницу, ему предстоит извлечь оставшиеся в теле пули.



Полиция возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство. Задержаны двое человек.