Штраф до 1 500 леев: владельцы земельных участков будут обязаны бороться с сорняками

Владельцы земельных участков будут обязаны бороться с сорняками. Соответствующие поправки к Земельному кодексу и Кодексу о правонарушениях были приняты сегодня парламентом в окончательном чтении.

Законодательная инициатива предусматривает штрафы за невыполнение обязательств по предупреждению и борьбе с распространением сорняков в размере до 1 500 леев для физических лиц, и до 6 000 леев для юридических лиц. Штрафы будет выписывать Инспекция по охране окружающей среды, передает Молдпрес.

Поправки также предусматривают полномочия правительства в разработке мер по защите земель, в том числе борьбы и предупреждения распространения сорняков. Кроме того, местные власти будут осуществлять контроль за использованием и охраной земель.

Предлагаемые изменения призваны снизить риски для здоровья населения, вызванные рядом сорняков, в том числе амброзией. Амброзия – это растение, которое растет на обочине дорог, на заброшенных участках, в парках, садах, меж зерновых культур, подсолнечника и т.д. и оно чрезвычайно опасно для людей. В августе-сентябре пыльца этого растения, носимая ветром, провоцирует полиноз, являющийся одним из отягощающих факторов бронхиальной астмы. Одно зрелое растение может выпустить до 8 миллиардов зернышек пыльцы (20 микрон в диаметре) и до 30 тыс. семян, которые сохраняют свои качества в течение 40 лет.