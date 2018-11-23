Столичным бездомным будут обеспечивать приют в ночное время суток

Бездомных из столичного муниципия, по их запросу, будут обеспечивать временным приютом в ночное время суток. При необходимости их будут доставлять (на полицейской машине или на транспорте, принадлежащем управлениям социальной помощи) в Приёмно-распределительный центр для лиц без определённого места жительства. Кроме того, им будут оказывать первую медицинскую помощь, при наличии такой необходимости. Им будут предоставлять завтрак и ужин. При помощи профильных неправительственных организаций бездомных обеспечат бесплатными обедами.

Муниципальные власти сообщают в своём пресс-релизе, который цитирует IPN, о создании механизма, призванного регламентировать этапы размещения и оказания медико-социальной помощи лицам без определённого места жительства в пределах муниципия Кишинёв. А также способы выявления бездомных, их размещения и, при необходимости, госпитализации. Кроме того, создана комиссия, ответственная за внедрение этого механизма, во избежание угрозы переохлаждения этих лиц, передает IPN.



Так, Управление по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинёв обеспечит установку палаток, подготовленных в качестве пунктов экстренной помощи лицам, получившим переохлаждение. Палатки будут располагаться по следующим адресам: пр-кт Дечебал – пр-кт Дачия (рядом с McDonalds), на углу улиц Богдан Воевод и Киев, ул. Каля Ешилор, 49, пр-кт Мирча чел Бэтрын, 2 (на аллее), ул. Халтей, 2.



По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, палатки будут установлены, когда в ночные часы температура воздуха опустится до -10 градусов по Цельсию.

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