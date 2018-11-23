Генеральная прокуратура проверит источники доходов Нэстасе

Генеральная прокуратура проверит, платил ли Андрей Нэстасе налоги. С таким запросом обратилась Народно-европейская партия Молдовы. Юрий Лянкэ сообщил об этом в эфире частного телеканала.

"Нас интересует, заплатил ли он налоги с переводов в сотни тысяч евро. Один из наших депутатов по моей просьбе сделал запрос, и теперь мы ждем ответа от соответствующих инстанций. А ему стоило бы заявить об этом публично, желательно на Jurnal TV. Пусть скажет, кто платит за обучение его детей", - говорит председатель НЕПМ Юрий Лянкэ.

Андрей Нэстасе пока с комментариями не выступил. Но ранее он признавал, что вывел со счетов офшорной компании большие суммы денег, не уточняя их происхождения.

"Построил дом, купил участок. Часть денег положил на счёт матери. И почти столько же заметьте, положил на счет тещи. То есть к ним я отношусь одинаково, и это абсолютно нормально", - сказал председатель ППДП Андрей Нэстасе.

Ряд журналистских расследований показал, что Андрей Нэстасе получает внушительные суммы денег из-за рубежа и владеет дорогой недвижимостью в Молдове и в Германии.





