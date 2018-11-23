Американские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли пришли к соглашению по вопросу воспитания детей. Распавшаяся более двух лет назад пара «просто осознала, что продолжающаяся борьба только вредит», пишет Daily Mail.
Изначально Джоли боролась за лишение Питта всех прав на воспитание детей. Однако сейчас она собирается пойти ему навстречу.
«Их цель — составить соглашение до начала судебного разбирательства по опеке», — пишет издание.
Отмечается, что в документе в частности будет пункт, согласно которому Питт сможет достаточно много времени проводить с детьми. После этого пара планирует начать раздел имущества, добавляют журналисты.
В начале августа Джоли упрекнула Питта в неуплате алиментов в течение полутора лет. Защита актера данное утверждение опровергла, заявив, что Питт потратил более $9 млн на дела жены после расставания с ней.
Бракоразводный процесс между звездами Голливуда длится в суде с 2016 года. Наиболее остро стоит вопрос опеки над детьми. Летом 2018 года Джоли обвинила Питта в злоупотреблении алкоголем и планировала доказать правоту, опубликовав свой тайный дневник, который она вела во время совместной жизни с актером.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Уделите больше внимания детям.
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
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День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Вечером ждите приятных гостей.
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КОЗЕРОГ
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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