Андриан Канду: имя кандидата на пост главы НБМ назовут на следующей неделе

Имя кандидата в новые президенты Нацбанка назовут на следующей неделе. Спикер Андриан Канду, который должен выдвинуть кандидатуру парламенту, сообщил, что рассматривается целый список претендентов.

“Я считаю, что в стране и за рубежом есть много граждан Молдовы, способных принять вызов и занять этот пост. У меня на примете есть несколько кандидатов, их послужные списки мы обсудим на следующей неделе”, - сказал председатель парламента Андриан Канду.

Парламент, между тем, принял отставку Сергея Чокли, но на посту президента НБМ он останется до конца ноября. О сложении полномочий по личным причинам он объявил три дня назад. Международный валютный фонд высоко оценил результаты его работы и поблагодарил его за сотрудничество.







