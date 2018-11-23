У берегов Пуэрто-Рико океанологи нашли "психоделическую" медузу

В море около города Ла-Паргуера в Пуэрто-Рико исследовательским камерам удалось снять необычную глубоководную медузу, которую из-за внешнего вида назвали «психоделической». Об этом 23 ноября сообщает телеканал ABC на своей странице в Twitter.

Также этот вид медуз называют Rhopalonematid jelly Crossota millsae. Кадры были сделаны на глубине 1015 м подводными камерами Deep Discoverer, которые принадлежат Национальному управлению океанических и атмосферных исследований США, пишет Известия.

Пользователям Сети видео с морским обитателем показалось завораживающим. На записи медуза плавает по морскому дну, а в это время множество длинных тонких щупалец двигаются вокруг нее в поисках добычи.