В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Тихом океане около префектуры Фукусима, угрозы цунами нет, сообщило главное метеорологическое управление Японии.

Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров. Подземные толчки ощущались в 12 префектурах, в том числе и в Токио. Максимальная сила толчков составила 4 балла по семибалльной японской шкале, сообщает РИА Новости.

Угрозы цунами нет. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало





