Названы лучшие гаджеты в качестве подарка на Новый год

Эксперты CNN выбрали топ из девяти гаджетов, которые отлично подойдут в качестве подарка на Новый год.

Самым лучшим подарком для человека, увлекающегося новыми технологиями, специалисты назвали голосовой помощник Sonos One, который также можно использовать в качестве домашней аудиосистемы. На втором и третьем местах расположились кружка с подогревом и экшен-камера GoPro Hero7. В пятёрку подарков для гика вошли умная розетка и дверной звонок со встроенной камерой, передает life.

В хвосте рейтинга лучших подарков по версии CNN находятся многоразовая записная книжка, беговая дорожка, электрический самокат, а замыкает подборку клавиатура, стилизованная под винтажную печатную машинку. Самый дорогой лот в подборке — беговая дорожка с умными функциями, которая оценена в 4000 долларов.