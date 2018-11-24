Окончательное решение: с 1 декабря бюджетникам повысят зарплаты

Окончательное решение принято - бюджетникам с 1 декабря повысят зарплаты. Проект закона прошел второе чтение в парламенте. Инициативу демократов поддержали ВСЕ находившиеся в зале. Даже представители оппозиции, которые раньше критиковали реформу.

«Принимая этот закон, мы строим основу новой системы оплаты труда», - говорит председатель комиссии социальной защиты Валентина Булига.

«75 голосов. Присутствующие в зале проголосовали единогласно. Должен сказать, что вы, дорогие коллеги из Партии социалистов, нас удивили», - сказал председатель парламента Андриан Канду.

Чем ниже зарплата, тем больше будет повышение. К примеру, няни, которые сейчас получают меньше полутора тысяч леев, станут получать вдвое больше. Зарплаты воспитателей и библиотекарей вырастут на 55%. Оклады медсестер повысят на 86% - до 5200 леев. В бюджете на следующий год на повышение зарплат заложен миллиард 300 млн леев.







