Двое детей сбежали из детсада на Телецентре

Двое пятилетних детей сбежали накануне из детского сада на Телецентре. Родители обратились в полицию и попросили помощи в социальных сетях. Нашли беглецов через несколько часов на Ботанике. Как они там оказались - не сообщается.

В детсаду комментировать происшествие отказались. Одна из сотрудниц сказала только, что воспитательница в шоке.

Родители тоже не стали сообщать подробностей. Мать одного из мальчиков сказала, что ее сына уговорил уйти другой ребенок. В детсаду подтверждают - он и раньше предпринимал попытки сбежать.

Он был инициатором, и родители уже об этом знают.