Паника на борту самолета: пассажир рейса Москва-Кишинев пытался открыть двери во время полета

Буйный пассажир посеял панику в самолете Москва-Кишинев. Он пытался открыть двери в полете. Случилось это три дня назад, но известно стало только сейчас.

Стюардессы успокоить хулигана не смогли, им понадобилась помощь пассажиров. В итоге дебошира усадили на место, связав ему руки и ноги ремнями.

По приземлении из самолета его вывели сотрудники пограничной полиции. Проверка показала, что хулиган был трезв.

Мотивы поступка неизвестны.