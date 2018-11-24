В Британии из поместья украли бесценную фамильную реликвию

Знаменитая Портлендская тиара XIX века, национальное достояние Великобритании, была украдена из поместья Уэлбек (Welbeck, графство Ноттингемшир), сообщила местная полиция.

По информации правоохранителей, грабители проникли в галерею поместья вечером 20 ноября. Они украли тиару и бриллиантовую брошь. Полиция подозревает, что к инциденту имеет отношение автомобиль Audi S5, который был обнаружен брошенным и сожженным примерно через полчаса после ограбления, пишет РИА Новости.

"Мы рассматриваем несколько следственных версий, но полагаем, есть люди, которые могут обладать важной информацией, полезной для следствия. Мы особенно хотели бы узнать от кого-либо информацию, касающуюся серебряной Audi S5, предположительно использованной преступниками", — заявил детектив Нейл Хамфрис, его слова полиция приводит в Facebook.

Как пишет газета Mirror, портлендская тиара XIX века украшена двумя бриллиантовыми каплями и бриллиантовыми подвесками. Шестой герцог Портленда заказал драгоценность у ювелирного дома Cartier для своей жены, которая надела ее на коронацию короля Эдуарда VII.