СМИ: в "черную пятницу" из салона в Киеве угнали Tesla Model X

Из одного из автосалонов Киева в "черную пятницу" угнали премиальный электромобиль Tesla Model X. Об этом в субботу, 24 ноября, пише AUTOGEEK ссылаясь на соцсети.

По данным издания, электрокроссовер Tesla Model X был синего цвета и в комплектации 75D. Электромобиль был на львовской регистрации, пишет Корреспондент.

Согласно данным пользователя Facebook Максима Зинченко, электромобиль был на номерах ВС 4080 НI.

Сообщается, что угонщики прозванивали в несколько автосалонов Киева в течение дня и предлагали обмен электромобиля на дорогую яхту. Под видом покупателей они прибыли в один из салонов и во время тест-драйва просто скрылись на Tesla Model X 75D синего цвета.

Отмечается, что данный электромобиль может стоить около 85 тысяч долларов.

Также стало известно, что обмен предлагали на катер за 110 тысяч долларов.