В Татарстане оператор Службы 112 приняла роды по телефону

В Татарстане сотрудник Службы экстренных вызовов Наталья Петряева впервые в истории ведомства приняла роды по телефону, сообщает ГУ МЧС по республике.

На линию поступил звонок от мужчины, который сообщил, что у его жены схватки, и вызвал скорую, пишет life.

— Казалось бы, вызов для нашей службы вполне обычный. Такие поступают несколько раз в день, — рассказала Наталья Петряева.

Но мужчина перезвонил ещё раз, так как ребёнок уже стал появляться на свет.

— Мы вновь соединили новоиспечённого папу со скорой помощью, стали объяснять, что нужно сделать, как помочь ребёнку, как успокоить родившую женщину, которая тоже была в панике. <…> Мне самой пришлось говорить, какие ему необходимо предпринять действия: как почистить ребёнку ротик, как вести себя с ним, — рассказала оператор.

Вскоре к семье приехали медики и отвезли мать и новорожденного в перинатальный центр. Сейчас они чувствуют себя хорошо.