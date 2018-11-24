РАК (22 июня - 23 июля)

Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

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