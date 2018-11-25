На Рышкановке мужчина поджег съемную квартиру

Пожар тушили прошлой ночью в столичном районе Рышкановка. Устроил его в съемной квартире мужчина, который поссорился с сожительницей.

Пара ругалась весь вечер. Соседи, раздраженные шумом, вызвали полицию. Служители закона скандалистов успокоили, но только на короткое время. Вскоре после ухода правоохранителей сожители снова затеяли ссору. Тогда мужчина и решил поджечь квартиру.



Испуганная женщина прибежала к соседям и те вызвали полицию и пожарных.

«Я почувствовал запах дыма. Услышал стук в дверь. Полицейский сказал выйти на улицу».

«Постучали в дверь и сказали выйти из квартиры».

На место прибыли два пожарных расчета. Соседей эвакуировали. Огонь потушили оперативно. Скандалиста доставили на допрос в инспекторат полиции, но он вину не признает.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.