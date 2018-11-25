Cписок разрешительных документов, доступных в едином онлайн-окне, расширят

Cписок разрешительных документов, доступных в едином онлайн-окне, станет больше. Сейчас специальная платформа объединяет 8 госучреждений и с ее помощью предприниматели могут получить 67 типов актов, регулирующих деятельность.

Возможности информационной системы значительно упрощают процедуру сбора документов и экономят время бизнесменов, передает canal3.

"Экономический агент может подать заявку на получение разрешительного документа удаленно. Главное преимущество, на наш взгляд, это экономия для предпринимателя за счет того, что он не будет заниматься беготнёй", сообщил глава управления Министерства экономики и инфраструктуры, Василий Вулпе.



Скоро в систему будут включены все 30 госучреждений, выдающих лицензии, сертификаты или разрешения на работу, и посредством окна можно будет получить все 152 типа актов.



"До конца года планируем выдавать уже 100 разрешительных документов, а остальные - в первой половине 2019", отметил глава управления Министерства экономики и инфраструктуры, Василий Вулпе.



Когда платформа охватит все учреждения, функцию управления информацией передадут Агентству госуслуг.



"Думаю, что произойдет революция в этой сфере. Предпринимателю больше не придется приходить в государственное учреждение, и, таким образом, будет исключён контакт между госчиновниками и просителем услуг", сказал глава департамента Агентства госуслуг, Виктор Чеботарь.



С момента запуска онлайн-окна им воспользовались 200 экономических агентов и было предоставлено около 350 различных документов.



"Мы используем его из-за удобства и скорости. Конечно, удобнее подать заявку онлайн, а затем просто получить уведомление по электронной почте, что документ готов и можно его забрать по соответствующему адресу", подчеркнула юрист фармацевтической компании, Марчела Германский.



"В 2015 году, когда я начинала бизнес, пришлось ходить по каждому пункту в отдельности в разные учреждения, но надеюсь, что единое окно позволит устранить все препятствия", рассказала предпринимательница, Марина Панфиленко.



Единое онлайн-окно выдачи разрешительных документов открыли пять месяцев назад.