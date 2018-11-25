Директора столичного ночного клуба задержали за торговлю наркотиками. Мужчина был организатором банды, за которой следили больше полугода.
Запрещенный товар продавали его подчиненные - официанты и бармены. Трое из них тоже были взяты под стражу, передает canal3.
"У некоторых и в момент задержания нашли наркотики. В то же время, в ходе обыска в ночном клубе полицейские и прокуроры обнаружили разные виды наркотических веществ. Проходят обыски в домах и в других местах, где могут быть спрятаны крупные партии наркотиков, а также доказательства вины подозреваемых".
Заведено уголовное дело. По данным полиции, торговцы предлагали клиентам широкий выбор дурмана. Это могли быть синтетические наркотики, таблетки Ecxtasy, конопля, марихуана и амфетамин.
Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.
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