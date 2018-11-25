В WhatsApp появились стикеры по мультфильму Disney

В WhatsApp появились стикеры по мультфильму Disney "Ральф против Интернета", передаёт Phone Arena. Набор можно приобрести в магазинах приложений App Store и Google Play за $1.99.

В конце октября в мессенджере появились стикеры из Facebook Maeesenger. Позже компания позволила разработчикам и дизайнерам создавать свои наборы, пишет life.

Анимационный фильм "Ральф против Интернета" появился на экранах 22 ноября. Это продолжение сиквела 2012 года "Ральф". По сюжету главные герои выходят за пределы игровых автоматов и странствуют по просторам Всемирной сети.