Британцам пригрозили тюрьмой за попытки сделать из кошек вегетарианцев

Общество по защите животных в Великобритании предупредило жителей королевства об опасности перевода кошек на вегетарианскую диету или веганское питание. Об этом сообщает The Telegraph.

Представители организации беспокоятся из-за появления в магазинах кормов для животных, где нет животного белка в составе. Зоозащитники подчёркивают, что кошки могут серьёзно заболеть, употребляя корм только из растительной пищи. Теоретически, такое питание приемлемо для собак, так как они всеядны. Но кошки — плотоядные животные, пишет life.

Британцев предупредили, что принудительный перевод кошек на вегетарианское меню может быть расценён как жестокое обращение, а владельцев могут привлечь к уголовной ответственности в виде штрафа или тюремного заключения.