Движение транспорта на участке улицы 31 августа перекроют на месяц

С понедельника, 26 ноября, движение транспорта на участке улицы 31 Августа 1989 года между улицами Влайку Пыркэлаб и Василе Александри будет приостановлено на протяжении одного месяца. До 30 декабря на этом участке дороги предстоит провести ремонтные работы.

В связи с ограничениями дорожного движения, меняется маршрут движения некоторых микроавтобусов. Микроавтобусы № 101 будут передвигаться с проспекта Штефана чел Маре ши Сфынт по улице Алексея Щусева, улице Букурешть и далее по обычному маршруту. Микроавтобусы № 103 также свернут с проспекта Штефана чел Маре ши Сфынт на улицу Алексея Щусева, улицу Букурешть, улицу Чуфля, проспект Константина Негруци и далее по обыкновенному маршруту. Микроавтобусы № 114 будут передвигаться с проспекта Штефана чел Маре ши Сфынт по улице Алексея Щусева, Букурешть, Василе Александри, Алексея Щусева и далее по обычному маршруту. И микроавтобусы № 116 объедут данный микрорайон, двигаясь с улицы Михая Эминеску по улице Букурешть, улице Армянской и далее по обычному маршруту, передает IPN.



Водителей, пересекающих данный микрорайон, просят соблюдать временные знаки дорожного движения.

Комментарии

Другие новости