Конференция фонда Open Dialog в Женеве: Козловская не хотела отвечать на вопросы журналистов

Снимают конференц-залы в престижных международных организациях, таких как Европарламент, Совет Европы, ООН, приглашают ораторов, которые соревнуются в обвинениях против Молдовы, а затем объявляет, что нашу страну критикуют на высоких форумах. По такой схеме действует фонд Open Dialog, возглавляемый Людмилой Козловской.

Недавно он предпринял очередную попытку дискредитировать Молдову. Сорвало планы присутствие молдавских журналистов и политических аналитиков.

Конференцию на этот раз организовали в Женеве. Дело в том, что Людмиле Козловской запрещён въезд в Евросоюз из-за подозрений в связях с российскими разведслужбами. Зал оказался почти пуст. Среди гостей были близкий к Open Dialog польский евродепутат и адвокат Анна Урсаки, которая защищала интересы беглого преступника Ренато Усатого и рейдера №1 в СНГ Вячеслава Платона.

Первый же вопрос журналиста Алексея Лунгу застал Людмилу Козловскую врасплох.

«Почему вас так интересует Молдова? И почему ваш интерес вырос после ареста Вячеслава Платона, который, как хорошо известно, получил приговор по делу о российском ландромате и который причастен к банковским хищениям в Молдове?»

Модератор поначалу вышла из себя, но потом попыталась взять ситуацию под контроль.

- Почему мы начали работать по делу Платона...

- Нет, я спросил, откуда этот интерес к Молдове.

- Вы не хотите выключить ваш микрофон?

- Я лишь хотел уточнить вопрос.

- Но я здесь модератор.

- Понимаю, но давайте будем корректными.

- В этой ситуации вы должны слушать. Ваше поведение неуместно.

- Я задаю вопросы, потому что я журналист, и вы должны уважать свободу прессы.

В таком стиле дискуссия и продолжалась, Людмила Козловская избегала ответов на вопросы.

- Почему вы не отвечаете на мои вопросы, госпожа Козловская? Я спросил, знали ли вы, что господин Платон причастен к "Российскому ландромату" и что его приговорили к тюрьме за это. Прошу вас, госпожа Козловская, уважать свободу слова и прессы.

- Не хотите ли покинуть помещение?

- Это открытое мероприятие, прошу вас.

Среди участников конференции оказался и бывший замминистра внутренних дел Геннадий Косован. Он рассказал, в какой ситуации оказался, когда раскрыл сети российских спецслужб в Молдове.

Поняв, что ей не удастся вернуть конференцию в желаемое русло, и намеченный сценарий сорван, Людмила Козловская решила покинуть зал. Как раз в этот момент политический аналитик Виталий Катанэ задавал вопрос адвокату Анне Урсаки, сбежавшей из Молдовы после возобновления дела об убийстве, в котором она фигурирует как соучастник.

- Анна, вы не обвиняетесь по делу 1997 года. Там речь не о Плахотнюке. Вас обвинили по делу об убийстве. Не хотите прокомментировать это?

- Думаю, в этих условиях надо остановиться. Конференция окончена.