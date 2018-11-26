Снимают конференц-залы в престижных международных организациях, таких как Европарламент, Совет Европы, ООН, приглашают ораторов, которые соревнуются в обвинениях против Молдовы, а затем объявляет, что нашу страну критикуют на высоких форумах. По такой схеме действует фонд Open Dialog, возглавляемый Людмилой Козловской.
Недавно он предпринял очередную попытку дискредитировать Молдову. Сорвало планы присутствие молдавских журналистов и политических аналитиков.
Конференцию на этот раз организовали в Женеве. Дело в том, что Людмиле Козловской запрещён въезд в Евросоюз из-за подозрений в связях с российскими разведслужбами. Зал оказался почти пуст. Среди гостей были близкий к Open Dialog польский евродепутат и адвокат Анна Урсаки, которая защищала интересы беглого преступника Ренато Усатого и рейдера №1 в СНГ Вячеслава Платона.
Первый же вопрос журналиста Алексея Лунгу застал Людмилу Козловскую врасплох.
«Почему вас так интересует Молдова? И почему ваш интерес вырос после ареста Вячеслава Платона, который, как хорошо известно, получил приговор по делу о российском ландромате и который причастен к банковским хищениям в Молдове?»
Модератор поначалу вышла из себя, но потом попыталась взять ситуацию под контроль.
- Почему мы начали работать по делу Платона...
- Нет, я спросил, откуда этот интерес к Молдове.
- Вы не хотите выключить ваш микрофон?
- Я лишь хотел уточнить вопрос.
- Но я здесь модератор.
- Понимаю, но давайте будем корректными.
- В этой ситуации вы должны слушать. Ваше поведение неуместно.
- Я задаю вопросы, потому что я журналист, и вы должны уважать свободу прессы.
В таком стиле дискуссия и продолжалась, Людмила Козловская избегала ответов на вопросы.
- Почему вы не отвечаете на мои вопросы, госпожа Козловская? Я спросил, знали ли вы, что господин Платон причастен к "Российскому ландромату" и что его приговорили к тюрьме за это. Прошу вас, госпожа Козловская, уважать свободу слова и прессы.
- Не хотите ли покинуть помещение?
- Это открытое мероприятие, прошу вас.
Среди участников конференции оказался и бывший замминистра внутренних дел Геннадий Косован. Он рассказал, в какой ситуации оказался, когда раскрыл сети российских спецслужб в Молдове.
Поняв, что ей не удастся вернуть конференцию в желаемое русло, и намеченный сценарий сорван, Людмила Козловская решила покинуть зал. Как раз в этот момент политический аналитик Виталий Катанэ задавал вопрос адвокату Анне Урсаки, сбежавшей из Молдовы после возобновления дела об убийстве, в котором она фигурирует как соучастник.
- Анна, вы не обвиняетесь по делу 1997 года. Там речь не о Плахотнюке. Вас обвинили по делу об убийстве. Не хотите прокомментировать это?
- Думаю, в этих условиях надо остановиться. Конференция окончена.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День будет отмечен высокой активностью. Возрастет вероятность отравления. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Выгодно покупать валюту.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Уделите больше внимания любимому человеку.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Возможны проблемы с пищеварением. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Будьте осторожны с компьютером.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Если Вы в ссоре, самое время помириться. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День подобьет Вас на споры со старшими. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для деловых начинаний. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
|Banca Nationala a Moldovei
kp.md