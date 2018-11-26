Полиция расследует гибель двух подростков в селе Мерешены Хынчештского района. Их тела обнаружили прошлой ночью в доме, где произошел пожар. Однако на теле 15-тилетней девушки и 16-летнего юноши нашли следы насилия.
Во время пожара в доме был еще один парень. Он доставлен в Хынчешсткую больницу с травмами. Ему 18 лет.
Полиция расследует версию о преднамеренном убийстве и поджоге.
Погибшие были родственниками и жили по соседству. Парень учился в местной профессиональной школе, а девушка - в девятом классе.
"Это горе. Горе для меня, для мамы и для всех родных. Я своего сына видел на каждой смене, я работаю в профессиональной школе, а он там учился".
"Сегодня в полшестого утра позвонила мама и сказала, что Вика мертва, что она в морге. Я не поверила, говорю, такого быть не может".
"Их вынесли на улицу. Девочка лежала здесь, парень у забора. Я заметил у него с правой стороны головы рану от удара".
18-летнего юношу прооперировали. Врачи пока воздерживаются от оценок его состояния.
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