В Хынчештском районе нашли тела двух подростком в обгоревшей комнате со следами насильственной смерти

Полиция расследует гибель двух подростков в селе Мерешены Хынчештского района. Их тела обнаружили прошлой ночью в доме, где произошел пожар. Однако на теле 15-тилетней девушки и 16-летнего юноши нашли следы насилия.

Во время пожара в доме был еще один парень. Он доставлен в Хынчешсткую больницу с травмами. Ему 18 лет.

Полиция расследует версию о преднамеренном убийстве и поджоге.

Погибшие были родственниками и жили по соседству. Парень учился в местной профессиональной школе, а девушка - в девятом классе.

"Это горе. Горе для меня, для мамы и для всех родных. Я своего сына видел на каждой смене, я работаю в профессиональной школе, а он там учился".

"Сегодня в полшестого утра позвонила мама и сказала, что Вика мертва, что она в морге. Я не поверила, говорю, такого быть не может".

"Их вынесли на улицу. Девочка лежала здесь, парень у забора. Я заметил у него с правой стороны головы рану от удара".

18-летнего юношу прооперировали. Врачи пока воздерживаются от оценок его состояния.