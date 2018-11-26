Из-за густого тумана в кишиневском аэропорту задержали несколько рейсов

Непогода вызвала перебои воздушного сообщения. Из-за густого тумана задержаны пять авиарейсов. В частности, самолет до Стамбула отправится на 40 минут позже.

Перенесено и время прибытия лайнеров. Самолет из Москвы, который должен был приземлиться в Кишиневе около часу ночи, прибудет в 10.20. Лайнер из Минска сядет в Кишиневе на 50 минут позже. Задерживаются рейсы из Стамбула и Бухареста.

Густой туман плотным слоем накрыл и национальные дороги. Патрульная инспекция рекомендуют водителям проявлять повышенную осторожность при движении, соблюдать дистанцию между транспортным средствами и не выходить на обгон.