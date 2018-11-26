Юрий Лянкэ: ЕС возобновит макрофинансовую помощь Молдове после парламентских выборов

Европейский союз возобновит макрофинансовую помощь нашей стране после парламентских выборов, так как власти Молдовы выполнили для этого все условия. В этом уверен вице-премьер по евроинтеграции Юрий Лянкэ.

В эфире передачи "В центре внимания" на телеканале "Publika" Лянкэ прокомментировал итоги совместного заседания кабминов Молдовы и Румынии. Одной из основных задач правительств двух стран он назвал обеспечение энергетической безопасности.

Стремительное развитие отношений между Молдовой и Румынией отметил другой гость студии - политолог Виталий Андриевский.

Румыния и Евросоюз инвестируют 152 миллиона евро в развитие газотранспортной системы на северо-востоке соседней страны. Соглашение о финансировании было подписано 22 ноября. Внедрение этого проекта позволит Молдове получать голубое топливо по газопроводу Унгены-Кишинев в полном объеме, необходимом для обеспечения потребностей.





