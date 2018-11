Детское Евровидение-2018 выиграла Польша

В столице Беларуси Минске состоялся финал Детского Евровидения 2018. Победительницей стала представительница Польши. Об этом сообщают на официальной странице конкурса в Twitter.

Победила в Детском Евровидении 2018 13-летняя Роксана Венгель. Девушка исполнила песню Anyone I Want To Be. Жюри положительно оценило выступление полячки, но она не смогла войти в тройку лидеров, передает Корреспондент.

Победу Венгель принесло зрительское голосование. Она заняла первую строчку с 215 баллами. Ранее девушка выиграла первый сезон польского телешоу The Voice Kids.