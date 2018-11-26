В Китае мужчина с отверткой напал на людей в университете

Вооруженный отверткой мужчина совершил нападение в кампусе Шаньдунского научно-технического университета в городе Циндао восточной китайской провинции Шаньдун, в результате погиб один человек, еще пятеро получили ранения, говорится в опубликованном в понедельник сообщении местной полиции.

Инцидент произошел в воскресенье около 17.00 по местному времени (11.00 по Молдове), когда 49-летний мужчина по фамилии Чжан напал на двоих охранников, одного уборщика, одного преподавателя и двух его родственников, пишет РИА Новости.

Все пострадавшие с ранениями разной степени тяжести были доставлены в больницу, однако одного из родственников преподавателя спасти не удалось.

Прибывшая на место преступления полиция смогла оперативно задержать нападавшего, мотивы действий которого пока неизвестны. Расследование продолжается.





