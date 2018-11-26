По меньшей мере 145 дельфинов-гринд выбросились на берег острова Стьюарт Новой Зеландии за минувшие выходные, сообщает Radio New Zealand со ссылкой на заявление производственного менеджера острова министерства по охране окружающей среды Рена Леппенса (Ren Leppens).
По данным радиостанции, в субботу вечером две стаи дельфинов выбросились на берег в южной части залива Мейсон в западной части острова. К тому моменту, как их нашли, половина дельфинов уже погибла. Остальных дельфинов усыпили, пишет РИА Новости.
"К сожалению, вероятность того, что удастся вновь спустить на воду оставшихся дельфинов, была крайне мала. Тем не менее всегда тяжело принимать такое решение", — заявил Леппенс.
Новая Зеландия часто становится местом, где киты и дельфины выбрасываются на берег. До сих пор ученые не могут дать точного ответа, что может быть причиной подобных массовых самоубийств китообразных, которые время от времени происходят в разных уголках земного шара. Как правило, если один дельфин выбрасывается на берег, то другие из стаи пытаются ему помочь и в итоге разделяют его судьбу.
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