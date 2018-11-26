Петр Порошенко просит Верховную раду утвердить введение в стране военного положения

Президент Украины Петр Порошенко просит Верховную раду утвердить введение в стране военного положения. Решение о нем принял этой ночью Совет национальной безопасности.

Поводом стал захват трех украинских судов погранслужбой ФСБ России.

Как сообщает ВМС Украины, два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС утверждают, что заранее проинформировали о намерении осуществлять переход, в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Между тем по официальному сообщению российской стороны, три украинских судна нарушили вчера утром государственную границу России, и в семь вечера сделали очередную попытку незаконных действий в пределах российского территориального моря. С целью принудительной остановки украинских военных кораблей было применено оружие.

Позже в ФСБ сообщили, что еще два украинских корабля — бронированные артиллерийские суда класса "Гюрза" — на предельной скорости следуют из Бердянска в направлении Керченского пролива.

Затем появилось сообщение, что Керченский пролив закрыт для прохода гражданских судов в целях безопасности.

Украина расценила действия России, как акт агрессии. Поздно ночью Совет нацбезопасности принял решение о введение военного положения на 60 дней.

"В качестве главнокомандующего Украины, и в соответствии с положениями Конституции нашей страны, поддерживаю предложение военкома обсудить возможность введения военного положения. Я вынесу это предложение в парламенте. Хочу подчеркнуть, что введение военного положения не означает, что Украина будет нападать. Мы хотим таким образом лишь защитить нашу территорию и наших граждан", - сказал президент Украины Петр Порошенко.

Президент Порошенко уже выступил с обращением к депутатам Верховной Рады.

Чрезвычайное заседание намечено на 16 часов.

Также сегодня состоится чрезвычайное заседание Совбеза ООН.



К посольству России в Киеве минувшей ночью пришли сотни протестующих.