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Петр Порошенко просит Верховную раду утвердить введение в стране военного положения
// фото: РИА Новости
10:35, 26 Nov 2018
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Президент Украины Петр Порошенко просит Верховную раду утвердить введение в стране военного положения. Решение о нем принял этой ночью Совет национальной безопасности.

Поводом стал захват трех украинских судов погранслужбой ФСБ России.

Как сообщает ВМС Украины, два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС утверждают, что заранее проинформировали о намерении осуществлять переход, в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Между тем по официальному сообщению российской стороны, три украинских судна нарушили вчера утром государственную границу России, и в семь вечера сделали очередную попытку незаконных действий в пределах российского территориального моря. С целью принудительной остановки украинских военных кораблей было применено оружие.

Позже в ФСБ сообщили, что еще два украинских корабля — бронированные артиллерийские суда класса "Гюрза" — на предельной скорости следуют из Бердянска в направлении Керченского пролива.

Затем появилось сообщение, что Керченский пролив закрыт для прохода гражданских судов в целях безопасности.

Украина расценила действия России, как акт агрессии. Поздно ночью Совет нацбезопасности принял решение о введение военного положения на 60 дней.

"В качестве главнокомандующего Украины, и в соответствии с положениями Конституции нашей страны, поддерживаю предложение военкома обсудить возможность введения военного положения. Я вынесу это предложение в парламенте. Хочу подчеркнуть, что введение военного положения не означает, что Украина будет нападать. Мы хотим таким образом лишь защитить нашу территорию и наших граждан", - сказал президент Украины Петр Порошенко.

Президент Порошенко уже выступил с обращением к депутатам Верховной Рады.  

Чрезвычайное заседание намечено на 16 часов.

Также сегодня состоится чрезвычайное заседание Совбеза ООН. 

К посольству России в Киеве минувшей ночью пришли сотни протестующих.




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