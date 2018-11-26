В Швейцарии прошел референдум о выплатах "за коровьи рога"

Референдум по законодательной инициативе о выплате субсидий фермерам, которые не удаляют рога у своих коров и коз, прошел в Швейцарии. Об этом сообщила местная вещательная компания RTS.

Дело в том, что швейцарские фермеры удаляют животным рога, чтобы они занимали меньше места в стойлах и тем самым сокращают издержки. В стране около 90% коров безрогие. Движение в защиту рогов создал местный крестьянин, который опасается, что коровы могут исчезнуть в своем естественном виде, пишет «Газета.ру».

Однако у населения инициатива поддержки не нашла. Несмотря на то, что подсчет голосов еще продолжается, стало известно, что более 26 швейцарских кантонов и полукантонов проголосовали против. Социологи считают, что в целом предложение может быть отвергнуто 54% голосов в стране, пишет Известия.