В Кишиневе зарегистрировали первый случай заболевания гриппом в этом сезоне

В Кишиневе зарегистрировали первый случай заболевание гриппом в этом сезоне. Как сообщил руководитель Национального центра общественного здоровья Николай Фуртуна, речь идет о 58-летнем мужчине.

По словам врачей, пациент не был вакцинирован и страдает от сахарного диабета и сердечных заболеваний.

"Мужчина госпитализирован, его состояние оценивается как хорошее, риска осложнений нет. Однако граждане, попадающие в категорию риска заболевания гриппом, должны быть более осмотрительны", - заявил руководитель НЦОЗ Николай Фуртуна.

В прошлом году в Молдове было зарегистрировано 557 случаев заболевания гриппом. Четыре человека погибли в результате осложнений.