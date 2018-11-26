Министерство иностранных дел Молдовы выразило обеспокоенность событиями в Керченском заливе

МИДЕИ выразило обеспокоенность событиями в Керченском заливе.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова выступило с заявлением, в котором осудило любой вид агрессии и провокации, поддерживающих сепаратизм.

Как сообщает ВМС Украины, два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС утверждают, что заранее проинформировали о намерении осуществлять переход, в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Между тем по официальному сообщению российской стороны, три украинских судна нарушили вчера утром государственную границу России, и в семь вечера сделали очередную попытку незаконных действий в пределах российского территориального моря. С целью принудительной остановки украинских военных кораблей было применено оружие.

Позже в ФСБ сообщили, что еще два украинских корабля — бронированные артиллерийские суда класса "Гюрза" — на предельной скорости следуют из Бердянска в направлении Керченского пролива.

Украина расценила действия России, как акт агрессии. Поздно ночью Совет нацбезопасности принял решение о введение военного положения на 60 дней.