В Стамбуле потерпел крушение военный вертолет

Четыре человека погибли при крушении военного вертолета в стамбульском районе Санджактепе, сообщает в понедельник агентство Anadolu.

Вертолет упал на улице Фыртына, где обычно многолюдно. Однако в момент катастрофы в районе падения вертолета никого не оказалось, передает РИА Новости.

Сообщается, что погибли четверо находившихся на борту вертолета военных.

По предварительным данным, взрыва на борту вертолета не было, наиболее вероятной причиной катастрофы является техническая неисправность.





