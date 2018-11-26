В Италии умер кинорежиссер Бернардо Бертолуччи

В Италии на 78-м году жизни скончался легендарный кинорежиссер и драматург Бернардо Бертолуччи, передает РИА Новости.

Режиссер удостоен престижных кинематографических наград. Он — обладатель премий "Оскар" (1987), "Золотой глобус" (1988), BAFTA (1989), и многих других.

В 2011 году Бертолуччи получил почетный приз Каннского кинофестиваля, а в 2013 году на голливудской Аллее славы появилась его звезда, пишет Вести.ru.

Бернардо Бертолуччи — автор фильма "Конформист", "Последнее танго в Париже", "Двадцатый век", "Последний император", "Маленький Будда", "Ускользающая красота" и "Мечтатели"​​​.

В 2014 году в Риме на 14-м саммите лауреатов Нобелевской премии мира режиссер отмечен Премией мира за его вклад в области прав человека.