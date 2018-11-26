Ученые назвали самый эффективный способ бросить курить

Учёные из Западного университета в Канаде выяснили, что значительную поддержку в борьбе с курением вызывает общественное осуждение пагубной привычки. Исследователи выяснили, что вместо страшных картинок с последствиями заболеваний на пачках нужно печатать лица людей с "осуждающим курение" выражением лица. Как сообщает Journal of Consumer Affairs, эксперимент со 150 курильщиками показал эффективность этого подхода.

Канадские социологи выяснили, что "осуждающие" пачки снижают желание выкурить сигарету и в дальнейшем становятся своеобразным мотиватором к тому, чтобы бросить курить окончательно. Однако у такого подхода есть и недостатки — "метод стыда" действовал лишь на сомневающихся в правильности курения людей. Заядлые курильщики, для которых сигареты давно стали частью жизни, к "осуждению общества" не прислушались, пишет life.

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