Стало известно, когда в Кишиневе состоится торжественное открытие новогодней елки

Торжественное открытие новогодней елки на площади Великого национального собрания в Кишиневе состоится 5 декабря.

И.о. мэра столицы Руслан Кодряну сообщил в понедельник на оперативном заседании муниципальных служб, что "высота елки составит 20 м и она будет искусственной", передает Инфотаг.

Покупку новогодней красавицы в большей мере покрывает пожертвование одного из экономических агентов. Затраты примэрии на елку - 200 тыс. леев. Еще 170 тыс. леев она потратит на установку елки, новогодние украшения и иллюминацию.