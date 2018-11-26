Рождественский пост-2018: календарь питания

В среду, 28 ноября, у православных начинается Рождественский пост. Он длится 40 дней и является одним из строжайших постов в году.

В дни Рождественского поста строго запрещается употреблять в пищу мясо, молочные продукты и яйца. Также запрещается употребление алкоголя, кроме вина в отдельные дни, передает УНИАН.

В среду и пятницу нельзя также есть пищу с растительным маслом, еда должна быть термически не обработанной - это называется сухоядением. В эти дни допустимо употребление хлеба, орехов, сырых или квашеных овощей, фруктов и сухофруктов, маслин, меда, травяных или фруктовых отваров и настоев. Также в эти дни нельзя пить вино. В некоторые дни допускается употребление рыбы и вина. Детям, старикам и больным людям разрешается послабление поста.



С 28 ноября по 19 декабря принцип питания повторяется по дням недели. Мясо яйца и молочные продукты запрещены на протяжении всего поста.



По понедельникам можно употреблять горячую пищу, но без растительного масла. В эти дни можно кушать каши, диетические супы на овощном бульоне, блюда с грибами. В качестве идеального завтрака - овсянка с фруктами (сухофруктами), орехами и медом. На десерт можно есть печенье, приготовленное без использования яиц и молока, например, - овсяное.



По средам и пятницам нужно придерживаться сухоядения. Допустимо употребление растительной пищи, не поддававшейся термической обработке.



Во вторник, четверг, субботу и воскресенье в рацион можно добавить растительное масло и блюда из рыбы. Также допускается употребление небольшого количества вина.



С 20 декабря пост ужесточается и употребление рыбы и вина по вторникам и четвергам запрещается, при это в эти дни по прежнему можно приправлять блюда растительным маслом.



Самой жесткой является неделя с 31 декабря по 6 января. На протяжении всей недели можно есть продукты только растительного происхождения. 2 и 4 января - сухоядение. В понедельник и четверг (31 декабря и 3 января) разрешается употребление горячих блюд. 1 и 5 января в еду можно добавить масло.



