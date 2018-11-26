Согласно правоохранительным органам, 58-летнего мужчину застрелил неизвестный человек, который пробрался в дом. Тело бизнесмена обнаружила его жена.

"Жена погибшего рассказала, что в дом вошел человек в капюшоне и начал угрожать пистолетом и требовать деньги. Женщина передала злоумышленнику 700 долларов, а также золотые украшения, после чего мужчина покинул дом", - сообщила пресс-секретарь Чадырлунгского ИП Снежана Цуркан.

Прибывшие на место врачи "скорой помощи" попытались реанимировать мужчину, но их попытки оказались тщетными, передает canal3.

Известно, что бизнесмен занимался транспортными перевозками из Турции.

На данный момент у полиции нет подозреваемых.