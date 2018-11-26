Столичные автобусы и троллейбусы будут ездить по отдельной полосе

Движение автобусов и троллейбусов в центре столицы будет осуществляться по отдельной полосе. Об этом врио мэра столицы Руслан Кодряну заявил на еженедельном совещании служб Кишинева.

По словам врио мэра, полосы, предназначенные для общественного транспорта, будут установлены на пр-те Штефана чел Маре, а также на улицах А. Пушкина и Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, передает Молдпрес.

"Мы хотим попробовать разгрузить поток общественного транспорта и предоставить комфорт пассажирам путем соблюдения графика дорожного движения. Посмотрим, каковы будут результаты внедрения данного проекта и как отреагируют пассажиры. В то же время мы хотим посмотреть, будет ли способствовать отдельная полоса соблюдению графика и скоростного режима», - добавил Кодряну.

Местные власти отметили, что проект будет расширен, если будет доказана его эффективность.