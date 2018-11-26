В Молдове началась международная кампания против гендерного насилия

В Республике Молдова началась международная кампания „16 дней активизма против гендерного насилия”, которая продлится до 10 декабря

В Республике Молдова началась международная кампания „16 дней активизма против гендерного насилия”, которая продлится до 10 декабря, когда отмечается Международный день прав человека. Кампания призвана повысить уровень информированности и осведомленности населения о гендерном насилии. Мероприятие состоялось в воскресенье, 25 ноября, в Сквере Европы в Парке им. Штефана чел Маре в Кишиневе, передает IPN.



Кампания была начата в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В этом году кампания проводится под лозунгом #HearMeToo End violence against Women and Girls – Остановим насилие в отношении женщин и девочек.



В рамках мероприятия, посвященному запуску акции, Ассоциация Promo-LEX, RCTV Memoria и Ассоциация против насилия „Casa Mărioarei”, в партнерстве с Генеральным инспекторатом полиции предоставили бесплатную консультацию по вопросам, касающимся гендерного насилия, и распространили информационные материалы.



„Только доброта может породить добро. Любое насилие со временем порождает другое насилие. Во что превращается общество? Я решительно осуждаю насилие. Столько передач по телевизору, которые учат некоторых поступить так. Все темы как будто бы направлены на правильное поведение в обществе, но, тем не менее, там, где есть хоть какое-то крохотное зерно, оно пускает ростки и перерастает в очень большие трагедии. Это больно. Только доброта может остановить насилие, даже агрессивного человека. Воля и терпение могут принести плоды”, - заявила 79 –летняя женщина.



В сообщении для прессы Promo-LEX отмечается, что в Республике Молдова около 60% женщин столкнулись с психологическим насилием, 55% с формами психологического насилия, ориентированных на социальную изоляцию. Каждая десятая женщина хотя бы один раз пострадала из-за экономического насилия. Кроме того, около 40% женщин были подвергнуты, по крайней мере, один раз физическому насилию, а около 19% из них – сексуальному насилию. Кроме того, 12,3% женщин на протяжении жизни сталкивались с тремя формами насилия – психологическим, физическим и сексуальным – со стороны мужа или партнера, показывают данные Национального бюро статистики.



В первые десять месяцев текущего года в полицию поступило более девяти тысяч обращений со ссылкой на акты насилия в семье и издано более трех тысяч незамедлительных ограничительных предписаний.



Кампания инициирована в рамках Проекта „Содействие соблюдению прав женщин в Молдове путем борьбы с гендерным насилием”, которого реализует Ассоциация Promo-LEX, Ассоциация против насилия „Casa Mărioarei” и Центр реабилитации жертв пыток „Memoria”, при финансовой поддержке Европейского союза. Общая цель проекта повышение соблюдения прав женщин в Молдове путем борьбы с гендерным насилием.