В Китае родились первые в мире генетически модифицированные близнецы

Китайский исследователь утверждает, что под его руководством на свет появились первые генетически модифицированные дети

Цзянкуй Хе из университета в Шэньчжэне рассказал Associated Press передает Hi-tech Вести

По его словам, ДНК эмбрионов была изменена при помощи известной методики генетического редактирования — CRISPR. Из последовательности генов исследователи удалили ген CCR5, который делает клетки организма уязвимыми к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ).

Информация о том, что китайские исследователи решили поставить этически неоднозначный и рискованный эксперимент, впервые появилась в MIT Technology Review несколькими часами ранее. Издание ссылается на документы (на китайском), которые подтверждают: ученые из Южного университета науки и технологии в Шэньчжэне действительно искали пары, страдающие бесплодием, чтобы предложить им участие в эксперименте. А исследование получило одобрение комитета по медицинской этике больницы здоровья матери и ребенка HOME в Шэньчжэне.

Как Хе рассказал Associated Press, в ноябре эксперимент увенчался успехом: родились девочки-близнецы, чьи эмбрионы модифицировали при помощи CRISPR перед тем, как поместить в организм матери. При этом важно отметить, что вся информация пока приводится со слов ученого, в рецензируемом журнале работа пока не опубликована.