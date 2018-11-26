В NASA готовятся пережить "шесть минут ужаса".26 ноября готовится совершить посадку на Марс американский космический аппарат "Инсайт",стартовавший с Земли 5 мая.
Ученые особенно внимательно относятся к этому этапу миссии, учитывая неудачную посадку европейского модуля "Скиапарелли", который разбился в 2016 году.
У NASA в этом отношении самый успешный опыт в истории освоения космоса: с 1999 года американцы успешно посадили на Марс четыре марсохода, два из которых — "Оппортьюнити" и "Кьюриосити" — работают и сейчас. При этом посадку "Кьюриосити" называют "семью минутами ужаса": аппарату пришлось совершить множество сложных действий в короткий промежуток времени без поддержки с Земли, сообщает Meduza
В случае с "Инсайтом" это будут "шесть минут ужаса" — именно столько времени потребуется на посадку. Аппарат массой 350 килограммов войдет в атмосферу Марса под углом в 12 градусов на скорости чуть меньше 20 тысяч километров в час. За первые две минуты ее предстоит снизить больше, чем в 10 раз — до полутора тысяч километров в час. За это время теплозащитные панели аппарата разогреются до тысячи градусов по Цельсию.
На высоте около 16 километров у аппарата должен раскрыться парашют. Одновременно будет отброшен защитный экран "Инсайта". Десять секунд спустя аппарат выпустит посадочные опоры, еще через минуту с помощью радиолокационных сигналов он начнет фиксировать собственное положение в пространстве и скорость снижения.
На высоте чуть больше полутора километров "Инсайт" избавится от парашюта. Включатся 12 двигателей, с помощью которых скорость аппарата будет замедляться вплоть до самой посадки. В момент соприкосновения с поверхностью важно, чтобы двигатели немедленно выключились: в противном случае аппарат перевернется. Через десять минут "Инсайт" должен послать сообщение о том, что с ним все благополучно.
Место посадки — нагорье Элизиум недалеко от марсианского экватора. Сейчас на планете сезон пыльных бурь, которые могут осложнить посадку, но в NASA уверяют, что аппарат готов и к таким условиям.
Чем займется " Инсайт" на Марсе?
От двух недель до трех месяцев уйдет на то, чтобы модуль подготовил оборудование для проведения исследований и решения научных задач. Благодаря радиолокационным приборам, установленным на аппарате, ученые получат информацию о местонахождении "Инсайта" с точностью до нескольких сантиметров — и это само по себе часть научной программы. Всего миссия рассчитана на 720 дней.
На аппарате установлен сейсмограф, с помощью которого ученые рассчитывают изучить толчки под поверхностью планеты и отделить собственно "марсотрясения" от толчков, возникающих из-за падения метеоритов. В атмосфере Марса, более разреженной по сравнению с земной, крупные метеориты не сгорают.
Ключевая задача миссии — пробурить скважину глубиной около пяти метров. Так глубоко под поверхность планеты космические аппараты пока не проникали. Ученые планируют изучить, как под поверхностью Марса распространяется тепло, и исследовать устройство его коры, мантии и ядра. Возможно, в ходе миссии удастся обнаружить скопления жидкой воды под поверхностным слоем — хотя в этом ученые не уверены.
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